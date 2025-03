Lazio Udinese, il dato sui gol tra le due formazioni

Lazio Udinese, alla vigilia della partita contro i friulani ripercorriamo i precedenti dati relativi ai gol tra le due compagini

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, stasera torna in campo la Lazio per la delicata sfida interna fondamentale contro l’Udinese di Runjaic. Questa sera all’Olimpico va in scena il 104°incrocio tra le due formazioni e nei precedenti match il gol non è mai mancato

Il bilancio relativo ai gol tra Lazio e Udinese recita esattamente quanto segue: 157 gol per quanto riguarda i biancocelesti, mentre 123 sono le reti della squadra friulana. L’ultimo 0-0 risale al 2020 in periodo Covid quando la sfida si disputò in Friuli