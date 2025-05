Lazio, tutti gli impegni del settore giovanile di questo fine settimana: diverse partite in programma per i biancocelesti

Lazio, gli aggiornamenti sui match in programma per il settore giovanile: ecco tutte le sfide di questo fine settimana

Sarà un fine settimana di spettacolo per i tifosi della Lazio che potranno assistere a diverse partite questo weekend. Non ci sarà solo la prima squadra a scendere in campo contro la Juventus in quello che sarà un vero e proprio spareggio Champions ma ci sono anche molti appuntamenti del settore giovanile. Ecco i dettagli comunicati dal Club:

«Aprono il fine settimana i ragazzi di Matteo Grassi. Le aquile classe 2011, sabato pomeriggio, sfidano la Roma in quel di Trigoria, partita valida per la terza ed ultima giornata della Fase Interregionale Under 14 Pro. Entrambe le squadre cercano la vittoria per conquistare il primo posto del gruppo D, unico piazzamento che permette di volare all’ultimo atto per il titolo, la Final Four nazionale. La Lazio di mister Grassi si presenta all’appuntamento con 4 punti in classifica, la Roma a 2 insieme al Lecce, un solo punto per il Napoli. Si deciderà tutto negli ultimi ‘90’ minuti. E’ ancora in corso la Regular Season del campionato nazionale Under 18. Alla penultima giornata, la Lazio attende il Milan al ‘Salaria Sport Village’. Le aquile classe 2007 guidate da mister Punzi vogliono conquistare la vittoria, risultato che gli permetterebbe di staccare il pass per i playoff con un turno d’anticipo. Il Milan è avvisato. A seguire, domenica alle ore 16:15 sempre al ‘Salaria’ è il turno dell’Under 16. Primo atto dei quarti di finale tra Lazio ed Empoli. I ragazzi di Simone Rughetti devono cercare di mettere in cassaforte un risultato positivo, per poi andarsi a giocare tutto nella sfida in terra toscana. Le due squadre già si sono affrontate in campionato, dove sono arrivate due vittorie per l’Empoli. La Lazio va a caccia della sua prima vittoria contro gli avversari, sarà necessaria un’altra prestazione maiuscola fatta di determinazione e cuore. Tre sfide importanti, le giovani aquile sono pronte a volare».