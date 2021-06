Lazio, tutti i premi dell’Europa League: ecco le cifre

Svelati i premi dell’Europa League, a cui la Lazio parteciperà nella prossima stagione: ecco tutti i dettagli e le cifre

Come riportato e svelato da Calcioefinanza.it, la UEFA ha reso noti i premi che verranno distribuiti alle società che parteciperanno alla prossima Europa League. La Lazio, partecipando alla fase ai gironi, percepirà 3.63 milioni di euro. I soldi verranno versati in due tranches: un acconto da 3.4 milioni di euro e un saldo di 230.000 euro. Ulteriore denaro arriverà in base ai risultati nelle partite del raggruppamento: 630.000 euro per una vittoria e 210.000 euro per un pareggio.

In casa di vittoria nel girone, arriverebbero 1.1 milioni di euro come bonus, mentre in caso di secondo posto la cifra è di 550.000 euro. Un discorso a parte poi merita la fase a eliminazione diretta : 500.000 euro per la qualificazione agli spareggi, 1,2 milioni di euro per la qualificazione agli ottavi di finale, 1,8 milioni di euro per la qualificazione ai quarti di finale, 2,8 milioni di euro per la qualificazione alle semifinali, 4,6 milioni di euro per la qualificazione alla finale. Chi vincerà la competizione riceverà 4 milioni di euro supplementari.