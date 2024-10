Lazio, turnover necessario in Europa League: le condizioni della squadra

Lazio che domani sera affronterà il Twente in Europa League nella sfida valida per la terza giornata. Per Baroni un turnover quasi necessario

Baroni come già accaduto nelle prime due uscite in Europa League, darà spazio ad un ampio turnover. Questa volta però per la Lazio sembra quantomeno necessario cambiare, viste le condizioni di alcuni elementi.

Gila e Tavares erano piuttosto affaticati all’Allianz Stadium contro la Juventus, il portoghese è stato anche sostituito. Guendouzi deve ancora smaltire del tutto il trauma contusivo al mignolo. Marusic obbligato a giocare al posto dell’infortunato Lazzari che però potrebbe rientrare tra i convocati per Como Lazio del 31 ottobre. Tra gli altri anche Rovella sembrerebbe destinato ad avere un turno di riposo così come Patric.