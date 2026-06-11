La Lazio corteggia Asp! Accordo possibile per 4 milioni più rivendita: le ultime

La Lazio accelera per Jonathan Asp! Operazione da 4 milioni con percentuale sulla cessione futura: le ultimissime

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo e la Lazio si candida a essere una delle assolute protagoniste in Italia! La dirigenza biancoceleste si sta muovendo con grande determinazione per assecondare le richieste tattiche del nuovo allenatore Gennaro Gattuso, intenzionato a plasmare una rosa competitiva e ricca di alternative di qualità in ogni reparto.

La strategia della Lazio per l’attacco

Le grandi grandi manovre nel reparto arretrato, caratterizzate dall’addio imminente di Alessio Romagnoli (destinazione Al-Sadd) e dal forte inserimento per lo spagnolo Arnau Martinez, non distolgono l’attenzione del club dai veri obiettivi offensivi. La Lazio, infatti, vuole regalare al proprio tecnico un innesto d’attacco imprevedibile e di grande prospettiva, capace di saltare l’uomo e garantire freschezza sulla trequarti.

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I dettagli economici per Jonathan Asp

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il nome cerchiato in rosso sul taccuino del Direttore sportivo è quello di Jonathan Asp. Il gioiello di proprietà del Bayern Monaco, nell’ultima stagione calcistica ha vestito la maglia del Grasshoppers in Svizzera, mettendosi in mostra come uno dei profili più interessanti del panorama europeo. La trattativa tra la Lazio e i bavaresi è già impostata su basi concrete.

La recompra del Bayern Monaco nell’affare Jonathan Asp

L’operazione per portare il talento danese a Formello potrebbe chiudersi a titolo definitivo per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Un vero e proprio affare low cost per le casse della Lazio, che tuttavia prevede una condizione strategica fondamentale: il Bayern Monaco manterrà infatti un’altissima percentuale sulla futura rivendita del cartellino. Questa formula permette ai tedeschi di non perdere del tutto il controllo sul ragazzo e ai biancocelesti di abbassare l’esborso immediato. Il calciatore, fuori dai piani dei bavaresi, vede la Capitale come la piazza ideale per il definitivo salto di qualità.