Lazio tra le prime dieci per monte ingaggi: il club biancoceleste resta lontano dalle big. La classifica - Lazio News 24

La Lazio si conferma tra le prime dieci squadre della Serie A per monte ingaggi, ma resta ancora distante dalle big del campionato. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che ha analizzato i bilanci relativi alla stagione 2024-25 e le proiezioni per il 2025-26. I dati fotografano una situazione di equilibrio per il club biancoceleste, che mantiene una gestione oculata delle risorse, pur dovendo inseguire le società con disponibilità economiche ben più ampie.

Secondo il report, la Lazio si colloca al settimo posto nella graduatoria dei monte ingaggi, con una spesa di 95 milioni di euro per la stagione 2024-25 e una leggera riduzione prevista a 93 milioni per il 2025-26. Una cifra che testimonia la volontà della società di mantenere sostenibilità e stabilità economica, senza rinunciare alla competitività.

La classifica generale è guidata dalla Juventus, che registra 220 milioni di euro nel bilancio 2024-25 e una proiezione in crescita a 235 milioni per il prossimo esercizio. Seguono Inter (219 milioni) e Roma (160 milioni), a conferma di un netto divario tra i top club e il resto del gruppo. Milan e Napoli si mantengono su livelli simili, mentre l’Atalanta continua la sua politica di investimenti mirati con 105 milioni.

Il dato interessante riguarda il confronto diretto tra Lazio e Fiorentina: i viola, infatti, stanno crescendo rapidamente e secondo le proiezioni raggiungeranno i biancocelesti a quota 93 milioni nella prossima stagione. Una tendenza che riflette la volontà del club toscano di colmare il gap economico con le prime della classe, ma anche la necessità per la Lazio di continuare a investire per restare competitiva in Italia e in Europa.

La gestione del presidente Claudio Lotito rimane improntata al rigore finanziario, un approccio che ha permesso alla Lazio di mantenersi stabile nel tempo senza eccedere nei costi, ma che inevitabilmente limita le possibilità di manovra sul mercato rispetto ai club più ricchi.

Pur non potendo contare su un monte ingaggi da top team, la Lazio continua a puntare sulla valorizzazione dei giovani e sulla solidità del gruppo costruito da Maurizio Sarri. Una strategia che, negli ultimi anni, ha garantito risultati costanti e una presenza regolare nelle competizioni europee.

In sintesi, il bilancio della Lazio testimonia un equilibrio tra sostenibilità e ambizione: il club resta tra le prime forze economiche del campionato, ma il passo verso le big, almeno per ora, resta ancora lungo.

