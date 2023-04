Lazio Torino, premiati Luis Alberto e Felipe Anderson : ecco perchè – FOTO

Prima del fischio d’inizio di Lazio-Torino, Claudio Lotito ha premiato Luis Alberto e Felipe Anderson: ecco il motivo

Nel riscaldamento di Lazio-Torino, Claudio Lotito ha premiato Luis Alberto e Felipe Anderson per aver tagliato entrambi il traguardo delle 200 presenze in Serie A, 250 in totale in maglia biancoceleste.