Lazio Torino, la partita infinita: gli step per la decisione del Giudice

Lazio Torino, la partita infinita: ieri il Giudice Sportivo non si è pronunciato sulla gara. Ecco quali possono essere i prossimi step

Dopo la decisione di non emettere verdetti da parte del Giudice Sportivo, Lazio Torino rimane ancora in sospeso. Oggi Il Messaggero parla del match come “la partita infinita”.

Niente 3-0 a tavolino: il primo step che porterà alla decisione ci sarà fra sette giorni, con il primo verdetto, ma si rischia di andare a oltranza. Il giudice sportivo ha deciso di attendere il pre-ricorso del Toro: martedì potrebbe esserci la contromossa dei biancocelesti.