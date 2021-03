Giudice Sportivo Serie A: Lazio-Torino sub iudice. Ecco il significato

Il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti relativi alla giornata di campionato numero 25: la sentenza relativa a Lazio Torino

Il Giudice Sportivo ha notificato le decisioni per il 25esimo turno di Serie A, in attesa di Parma Inter. Nessuna decisione su Lazio Torino che resta sub iudice.

Al momento Gerardo Mastrandrea ha preferito non pronunciarsi sulla sfida, che si sarebbe dovuta disputare martedì alle 18.30. La dicitura “sub iudice” indica infatti che la questione sia ancora nelle mani del Giudice.