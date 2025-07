Pedro, da Baroni a Sarri ma la musica non deve cambiare: chiavi dell'attacco della Lazio sempre a lui! - Lazio News 24

Condividi via email

Pedro, leader ritrovato della Lazio: ora vuole chiudere in bellezza. La situazione attuale

Pedro non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo una stagione di altissimo livello a livello personale, l’esterno spagnolo vuole continuare a essere uno dei leader della Lazio anche nella nuova era targata Maurizio Sarri. Sotto la guida di Marco Baroni, infatti, Pedro ha vissuto un vero e proprio rilancio, dimostrando che, nonostante l’età, può ancora incidere in modo determinante.

Nella scorsa stagione si è distinto come uno dei giocatori più efficaci del campionato italiano: Pedro è stato il capocannoniere della Lazio, con 14 gol complessivi, dieci dei quali messi a segno in Serie A. Un dato ancora più impressionante se si considera il minutaggio ridotto rispetto ai compagni: ha giocato circa mille minuti in meno rispetto a Castellanos, con cui ha condiviso il primato di miglior marcatore biancoceleste.

Ma ciò che rende ancora più straordinaria la sua annata è la media gol: una rete ogni 153 minuti, con ben nove gol realizzati entrando a partita in corso. Numeri da top player, che dimostrano quanto Pedro sia ancora decisivo, sia da titolare che da subentrato. Grazie alla fiducia di Baroni, ha ritrovato brillantezza e incisività, diventando il goleador più anziano d’Europa nella stagione passata.

Ora, con Sarri di nuovo in panchina, il compito sarà quello di gestire al meglio le energie dello spagnolo e sfruttare il suo enorme bagaglio tecnico ed esperienza per aiutare la Lazio a raggiungere obiettivi importanti. Pedro, dal canto suo, vuole chiudere la carriera nel miglior modo possibile: da protagonista in campo, e con lo sguardo già rivolto al futuro.

Infatti, l’idea del ritiro si avvicina, e Pedro ha espresso più volte la volontà di intraprendere una carriera da allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo. Ma prima, il suo obiettivo è chiaro: continuare a essere una colonna della Lazio, dentro e fuori dal campo.