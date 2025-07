Calciomercato Lazio, con la crisi anche i big rischiano di partire! Questi due giocatori possono essere ceduti - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: in bilico Tavares e Castellanos, Sarri valuta le cessioni. La situazione

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo tra valutazioni tecniche, esigenze di bilancio e necessità di rinnovamento. In un’estate condizionata da restrizioni economiche e scelte interne, due nomi iniziano a emergere con particolare attenzione: Nuno Tavares e Valentin Castellanos. Non si tratta di esuberi veri e propri, ma neppure di pedine intoccabili nello scacchiere di Maurizio Sarri.

Il terzino portoghese, arrivato con grandi aspettative, ha mostrato sprazzi di talento, ma al tempo stesso evidenziato limiti tattici e caratteriali che richiedono un lavoro specifico sul piano disciplinare. Il suo potenziale è indiscusso, ma per ora non ha ancora convinto del tutto. Se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente, la Lazio potrebbe prendere in seria considerazione una sua cessione.

Situazione simile per Castellanos, protagonista di una buona prima stagione in Serie A, chiusa in doppia cifra tra campionato e coppe. Tuttavia, il possibile arrivo di Boulaye Dia potrebbe modificare gli equilibri offensivi e mettere in discussione il suo ruolo da titolare. L’argentino è stimato da Sarri, ma non rappresenta una certezza assoluta, e la Lazio potrebbe decidere di cederlo per fare cassa, soprattutto se dovesse arrivare una proposta convincente.

Al momento, entrambi restano saldamente a Formello, ma il Calciomercato Lazio è in costante evoluzione. Le esigenze economiche impongono scelte strategiche: sacrificare uno o due profili di valore per finanziare nuovi innesti è una possibilità concreta. Inoltre, la presenza di alternative già in rosa — soprattutto tra i giovani — permette a Sarri di valutare nuove soluzioni senza abbassare il livello competitivo.

Il tecnico toscano osserverà attentamente durante il ritiro estivo, pronto a sperimentare e testare i giocatori in base alla loro risposta sul campo. In questo contesto, la dirigenza biancoceleste è chiamata a decidere chi possa essere ceduto senza compromettere gli equilibri della squadra.

Nel Calciomercato Lazio, dunque, in pochi sono davvero incedibili. La sensazione è che, con le giuste offerte, anche nomi importanti possano lasciare Formello per aprire spazio a un nuovo progetto tecnico ed economico.