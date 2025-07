Ex obiettivi Lazio: il centrocampista Tessmann è pronto ad approdare in una nuova big di Serie A - Lazio News 24

Pisa su Tanner Tessmann: tra gli ex obiettivi Lazio anche il centrocampista statunitense

Il Pisa, fresco di promozione in Serie A, guarda con attenzione al mercato internazionale per rinforzare il centrocampo. Tra i profili valutati dalla dirigenza toscana c’è Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001 attualmente sotto contratto con l’Olympique Lione. Il giocatore, però, è già ben conosciuto dagli osservatori italiani, avendo militato per tre stagioni nel Venezia tra Serie A e Serie B..

Il nome di Tessmann rientra anche tra gli ex obiettivi Lazio: il centrocampista statunitense era stato seguito dal club biancoceleste in passato, insieme ad altre squadre di vertice come Inter e Fiorentina, prima che il Lione lo acquistasse nell’estate del 2024 per circa 6 milioni di euro. Adesso, però, la retrocessione del club francese apre scenari nuovi, rendendo possibile un suo svincolo e dunque un’occasione a costo contenuto.

L’operazione potrebbe concretizzarsi sull’asse Eagle Football – Knaster, dato che il magnate statunitense ha interessi in entrambi i club, e questo faciliterebbe l’approdo di Tessmann a Pisa. Si tratterebbe di un rinforzo importante per il centrocampo nerazzurro: con un fisico imponente (191 cm per 86 kg), Tessmann è un mediano moderno, abile nell’interdizione ma anche nella costruzione del gioco. È dotato di buona visione, precisione nei passaggi e un tiro da fuori temibile.

Oltre all’esperienza maturata in Italia, Tessmann vanta anche 8 presenze con la nazionale maggiore degli Stati Uniti e una solida formazione nelle giovanili del FC Dallas. Un profilo pronto, ma con ancora ampi margini di crescita, che il Pisa tiene sotto osservazione per completare un reparto centrale che dovrà essere all’altezza della Serie A.

Il suo nome, già in passato accostato a club di primo piano, rientra dunque tra gli ex obiettivi Lazio che ora potrebbero rilanciarsi in una realtà ambiziosa come quella del Pisa. Le prossime settimane saranno decisive per capire se ci saranno i margini per chiudere l’operazione.