Lazio-Torino, le probabili scelte di Sarri e Juric

Lazio-Torino, alla vigilia della delicata sfida contro la formazione granata queste le probabili scelte di Sarri e Juric

Alle 20.45 domani sera la Lazio torna in campo per rilanciarsi in classifica, e dimenticare l’amaro pareggio contro il Monza. Alla vigilia del match contro il Torino, queste le probabili scelte di Sarri e Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All.: Juric.