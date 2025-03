Lazio Torino, tre giocatori a rischio diffida: le ultime

Lazio Torino, sono ben tre giocatori biancocelesti a rischio diffida nella sfida dell’Olimpico: ecco di chi si tratta

Lazio Torino. Lunedì 31 marzo alle ore 20:45 i biancocelesti sfideranno i granata nella prossima delicata sfida di campionato. Uno dei crucci di mister Baroni sarà quello di schierare un centrocampo completo nonostante le assenze in casa capitolina.

Infatti, oltre all’assenza di Vecino per squalifica, il tecnico ex Verona dovrà tenero contro del rischio diffida da parte di Belahyane, Guendouzi ed Isaksen. Sarà quindi arduo per Baroni trovare una quadra che metta al sicuro gli aquilotti ma qualcosa bisognerà pur fare in un grande scontro di Serie A.