Lazio Torino, crocevia della stagione: sentite cosa ha detto Ventura sul match - Lazio News 24

Ventura: «Lazio in ripresa, ma ora serve conferma. Torino in un momento delicato»

L’ex tecnico di Torino e Nazionale italiana, Gian Piero Ventura, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare la sfida tra Lazio e Torino, in programma all’Olimpico. Un confronto tra due squadre con obiettivi diversi ma accomunate da una certa instabilità in questo inizio di stagione.

«Lazio-Torino gara fondamentale per entrambe»

Ventura ha aperto il suo intervento soffermandosi sulla Lazio, reduce da una buona prestazione a Genova, che però deve essere confermata:

«La Lazio ha dato un bel segnale dopo il derby perso. A Genova, pur con tante assenze, si è vista una squadra viva. Cataldi e Basic hanno risposto presente. Serve però continuità, perché questa squadra deve puntare in alto e non può permettersi alti e bassi».

Il tecnico ha definito la gara come un vero bivio stagionale, dove ogni episodio può cambiare il corso degli eventi.

«Una vittoria darebbe slancio alla Lazio, mentre per il Torino potrebbe diventare un passaggio critico, soprattutto per Baroni».

Criticità per il Torino e incognite sulla panchina

Per Ventura, il Torino ha ancora tanto da dimostrare:

«I granata hanno convinto solo nella gara contro la Roma. Baroni è in bilico? Difficile dirlo, ma certo la sfida con la Lazio è delicata. Cairo è imprevedibile nelle decisioni, dipende anche da chi lo consiglia».

Confronto tra Lotito e Cairo: due presidenti sotto osservazione

Ventura ha poi tracciato un parallelo tra i due presidenti, Lotito e Cairo, molto presenti nelle rispettive realtà:

«Lotito ha preso la Lazio in un momento difficile e l’ha riportata ad alti livelli. Ha un carattere forte, spesso impulsivo. Cairo è più riflessivo, ma entrambi hanno puntato su una gestione attenta dal punto di vista economico. Questo però li ha resi bersaglio di critiche da parte dei tifosi».

L’ex tecnico ha sottolineato come oggi il calcio italiano richieda o grandi investitori o programmazione seria, e la Lazio rappresenta un esempio di quest’ultima strada.

Un crocevia chiamato Olimpico

Per Ventura, la Lazio ha la possibilità di rialzarsi definitivamente con una prestazione solida.

«La Lazio ha qualità, ma deve ritrovare convinzione. Il Torino è avversario ostico, ma la vera Lazio può vincere. La partita sarà un test decisivo per entrambe».