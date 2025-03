Lazio Torino, i biancocelesti hanno un’arma segreta: ecco chi può svoltare la sfida dell’Olimpico

In casa Lazio le attenzioni sono rivolte alla sfida di questa sera contro il Torino, con i biancocelesti che possono puntare su un’arma segreta

Questa sera la Lazio scenderà in campo all’Olimpico per disputare il posticipo della 30° giornata di campionato contro il Torino. Gara che sarà fondamentale ai fini della lotta Champions e per fare bottino pieno, Baroni potrebbe affidarsi ad un giocatore in particolare.

Il riferimento va a Guendouzi, che come sottolineato dal Messaggero, ha segnato 2 delle tre reti in Serie A proprio contro i granata. L’altra particolarità è che questi reti siano arrivate tutte lontano dalle mura amiche.