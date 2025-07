Lazio, continua senza sosta la preparazione per la stagione 2025/2026. Il punto sulla situazione - Lazio News 24

Lazio, continua il ritiro: a Formello è il giorno 4 tra tattica, partitelle e calci piazzati. La situazione

Prosegue il ritiro della Lazio a Formello, giunto alla sua quarta giornata. La squadra biancoceleste, agli ordini di Maurizio Sarri, ha svolto una nuova seduta pomeridiana con intensi lavori sul piano tattico, seguiti da prove su calci piazzati e una partitella a ranghi misti. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra solida, già pronta per affrontare al meglio la nuova stagione.

La sessione è iniziata intorno alle ore 18:00, dopo un discorso motivazionale tenuto da Sarri al gruppo. Il tecnico della Lazio, sempre molto attento ai dettagli, ha guidato personalmente la fase di riscaldamento prima di dare spazio alle esercitazioni tattiche. Assenti giustificati della giornata sono stati Hysaj, Zaccagni, Patric, Vecino, Isaksen e il neoacquisto Gigot, tutti alle prese con lavoro differenziato o gestione fisica.

Sul campo del Fersini, lo staff tecnico della Lazio ha diviso il gruppo in due formazioni. I giocatori con il fratino rosso si sono schierati inizialmente con un 4-2-3-1: in campo Mandas tra i pali, linea difensiva con Marusic, Ruggeri, Romagnoli e Tavares; a centrocampo Guendouzi e Cataldi davanti alla difesa, supportati da Dele-Bashiru, Cancellieri e Pedro alle spalle di Dia. La squadra in maglia verde ha invece adottato un 4-3-3 con Provedel in porta, Lazzari, Gila, Provstgaard e Pellegrini in difesa; Belahyane, Rovella e Basic a centrocampo, con Noslin, Castellanos e Saná Fernandes nel tridente offensivo.

Nel corso della seduta, Sarri ha alternato le formazioni, passando dal 4-3-3 al 3-4-2-1 e viceversa, per testare diverse soluzioni tattiche. Particolare attenzione è stata dedicata ai calci d’angolo, segno che il tecnico della Lazio sta lavorando anche su dettagli che spesso fanno la differenza durante la stagione.

Hysaj e Zaccagni, seppur non aggregati al gruppo, hanno comunque svolto parte del lavoro individuale sia con che senza palla, a dimostrazione della volontà dello staff di recuperarli nel più breve tempo possibile.

Il ritiro della Lazio entra quindi nel vivo, tra prove tattiche, esperimenti di modulo e valutazioni fisiche. Sarri prosegue nel suo lavoro meticoloso, mentre l’ambiente biancoceleste osserva con attenzione i progressi della squadra in vista delle prime uscite stagionali.