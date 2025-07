Insigne, clamoroso retroscena con la Lazio e Maurizio Sarri. L'indiscrezione di calciomercato - Lazio News 24

Calciomercato, retroscena Insigne: pronto ad aspettare la Lazio fino a gennaio. La situazione

Il nome di Lorenzo Insigne continua a rimbalzare con forza attorno all’ambiente biancoceleste. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, l’ex capitano del Napoli sarebbe disposto ad attendere la Lazio anche fino a gennaio, qualora la situazione legata al blocco del mercato non si sbloccasse in tempo utile per un trasferimento immediato.

Insigne, attualmente in uscita dal Toronto FC, ha un obiettivo chiaro: tornare in Italia e, soprattutto, ricongiungersi con Maurizio Sarri, l’allenatore con cui ha vissuto il periodo più brillante della sua carriera a Napoli. La stima tra i due è nota da tempo e rappresenta un fattore decisivo nella volontà del fantasista partenopeo di attendere l’occasione giusta per vestire la maglia della Lazio.

Il calciatore, nonostante le offerte provenienti da altri club, avrebbe espresso una chiara preferenza per la squadra capitolina. Il progetto tecnico di Sarri, unito al desiderio di ritrovare il calcio italiano e rimettersi in gioco in Serie A, spinge Insigne a pazientare. L’ipotesi di attendere fino al mercato di gennaio, se necessario, conferma la determinazione del giocatore e il suo interesse concreto verso la Lazio.

La situazione economica della società, tuttavia, impone cautela. Come noto, il club deve prima completare una serie di cessioni e rientrare nei parametri dell’indice di sostenibilità finanziaria fissato dalla Lega. Solo allora sarà possibile pensare a nuovi innesti di spessore. Ed è proprio in questo contesto che il nome di Insigne potrebbe tornare d’attualità, diventando un rinforzo di qualità ed esperienza per la seconda parte di stagione.

Nel frattempo, Sarri resta in attesa, consapevole del valore che un profilo come quello di Insigne potrebbe portare alla squadra, soprattutto in termini di creatività offensiva e leadership. Il giocatore, dal canto suo, non ha fretta: si sta allenando in modo individuale per mantenere la forma e farsi trovare pronto in qualsiasi momento.

Insomma, il legame tra Insigne e la Lazio non è una semplice suggestione estiva, ma un’idea concreta che potrebbe trovare realizzazione nei prossimi mesi. E se sarà necessario aspettare gennaio, Insigne sembra pronto a farlo pur di tornare a giocare sotto la guida di Sarri.