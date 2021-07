Lazio-Top 11 Radio Club 103 10-0 : doppiette per Caicedo e Luis Alberto

Prima amichevole oggi per la nuova Lazio targata Maurizio Sarri, che ha giocato contro la Top 11 Radio Club 103

Prima amichevole oggi per la nuova Lazio targata Maurizio Sarri, che ha giocato contro la Top 11 Radio Club 103, una rappresentativa locale. Il risultato è stato di 10-0, con le prime trame di 4-3-3 e tanti applausi dei tifosi presenti allo Zandegiacomo.

PRIMO TEMPO – A sbloccare il risultato è stato, dopo 15′, Felipe Anderson, che ha realizzato un rigore concesso dall’arbitro per un tocco di mano proprio su un suo cross. Il brasiliano è protagonista anche nel raddoppio, recuperando il pallone servendo a Raul Moro un assist perfettamente sfruttato dallo spagnolo con un destro preciso all’angolino. Di Leiva e Muriqi gli altri due gol del primo tempo.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa solita girandola di cambi. Dentro, tra gli altri, Lazzari, Vavro, Luis Alberto e Caicedo. E sono proprio questi i grandi protagonisti. L’ex Spal trova il gol con un violento destro. Il difensore sigla il 6-0 con un colpo di testa su angolo di Luis Alberto. Invece l’ecuadoregno realizza un rigore che lui stesso si era procurato. Infine lo spagnolo sfrutta alla perfezione una palla in profondità proprio dell’attaccante, scartando il portiere con un gioco di prestigio e e depositando in rete. A chiudere i conti è ancora una volta Caicedo, lesto ad anticipare tutti in area di rigore, e Luis Alberto, su assist di Adekanye.