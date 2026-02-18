News
Lazio, i tifosi non si fermano! Prosegue la protesta contro Lotito: il comunicato
Lazio, nella giornata odierna la tifoseria biancoceleste ha battuto un colpo forte emettendo un comunicato in vista della semifinale di Coppa Italia
Dopo giorni di attesa è arrivata la decisione dei tifosi della Lazio, i quali sono intenzionati a portare avanti la propria protesta. La presentazione del progetto dei lavori dello stadio Flaminio non hanno trovato il favore dei biancocelesti, i quali oggi hanno fatto sentire la propria voce. E’ arrivata una comunicazione ufficiale circa le intenzioni dei gruppi organizzati in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta.
Il comunicato:
