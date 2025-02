Lazio, il Taty e Zaccagni ti trascinano dove vuoi. Statistica top sui gol segnati: la Gazzetta li mette a paragone con Immobile

Lazio, il Taty e Zaccagni sempre più decisivi in questa stagione con la maglia dei biancocelesti. Statistica al top sui gol

Castellanos e Zaccagni sono sempre più decisivi per questa Lazio e lo dimostrano con i gol segnati. L’argentino è già a quota 8, menbte il capitano è a 7, ad uno solo di distanza dall’argentino e a 3 dal proprio record personale di due stagioni fa.

Insieme ne hanno quindi messi a segno 15 in campionato, tutti di un’importanza pesantissima. Numeri che, come analizza la Gazzetta dello Sport, permette loro di superare le reti fatte da Immobile nelle ultime due annate (7 e 12). E i due non hanno alcuna intenzione di fermarsi per il bene dei biancocelesti.