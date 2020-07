Lazio, Tare: «Mercato in entrata? Cerchiamo un attaccante»

Il direttore sportivo Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juventus-Lazio, parlando anche di mercato.

«Siamo venuti con il solito entusiasmo, ad Udine si è visto lo spirito, non ancora il gioco a cui eravamo abituati. Non bisogna ragionare coi se e coi ma, quanto è stato detto nei giorni passati su quanto accaduto alla nostra rosa sono dati di fatto e non scuse. Ci sono stati infortuni impressionanti. Dal momento in cui abbiamo cominciato ad allenarci in gruppo sono accaduti episodi inaspettati. La squadra c’è, vogliamo ottenere il meglio. Non scordiamoci il grande percorso di questa stagione.

Non dobbiamo arrenderci, siamo orgogliosi di quanto fatto. Niente è impossibile, stasera vogliamo provare a ripeterci.



Borja Mayoral? È un giocatore che ha fatto una carriera importante. Al momento sappiamo solo che cerchiamo 1/2 attaccanti, uno sicuramente.



Sacrificio di mercato? Per chiunque arrivasse una proposta ci siederemo e ne parleremo. Al momento non è arrivata nessuna proposta».