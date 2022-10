Lazio, vero e proprio tabù trasferta in Europa: i numeri

Tabù trasferta per la Lazio in Europa League. A dirlo sono in primis i numeri dei biancocelesti negli ultimi anni

Serve un’inversione di tendenza, partendo dal match domani contro lo Sturm Graz. Dalla trasferta di Salisburgo del 2018 (quarti di Europa League, 4-1 che costò ai biancocelesti l’accesso alla semifinale), squadra allenata da Inzaghi prima e Sarri ora ha infatti perso ben 11 partite su 17, pareggiandone 4. Ad acuire il tutto i 34 gol subiti, in contrasto con i soli 18 realizzati.