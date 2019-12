Lazio, Supercoppa e Juventus: il binomio perfetto per Leiva

L’esordio con la maglia della Lazio, per Lucas Leiva, arrivò il giorno della Supercoppa contro la Juventus

L’arrivo ad Auronzo, durante il ritiro, poi subi in campo per la finale di Supecoppa. A Simone Inzaghi è bastato davvero poco per fidarsi di Lucas Leiva. Dieci anni di Liverpool non sono per tutti: il brasiliano ha portato a Roma qualità e quantità. Ha fatto il suo esordio con l’Aquila sul cuore il 13 agosto 2017, quando la Lazio si è ritrovata davanti alla Juventus per contendersi l’ennesimo trofeo. Sono bastati novanta minuti per capire che il centrocampista sarebbe stato il nuovo scudo, pronto a levarsi al cielo per difendere la squadra.

La velenosa ripartenza di Cuadrado interrotta da una chiusura perfetta, la manovra che ha portato Immobile alla conquista del rigore, il ruolo di regista interpretato alla perfezione. Come ricorda il Corriere dello Sport, pure un cartellino giallo rimediato per la troppa voglia di interdire le fila nemiche.

Supercoppa e Juventus è, per Leiva, un binomio dolce… tutto da rivivere.