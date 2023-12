Lazio, qual è lo striscione della Curva Nord costato 60 mila euro di multa alla società, esposto nella gara contro il Celtic

Niente stangata per la Lazio, che viene soltanto multata dalla Uefa con 60mila euro di ammenda e 2 settori della Curva Nord chiusi, per uno spiacevole striscione esposto nel corso della gara contro il Celtic.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, sotto esamine era finito lo striscione che recitava «The famine is over, go home fucking potatoes eaters», che tradotto in italiano, sarebbe: «La carestia è finita, tornate a casa f**** mangiatori di patate», un chiaro riferimento ad una delle più grandi crisi agricole della storia della Scozia.