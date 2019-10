Lazio, Strakosha stringe i denti per il Celtic

Il fastidio al gomito non fermerà Strakosha. Il portiere stringe i denti per la gara contro il Celtic: out anche Proto

Un dolore al gomito e i controlli in Paideia. Strakosha stringe i denti per il Celtic. Durante la gara contro l’Atalanta ha rimediato una botta, niente che però possa vietargli di scendere in campo giovedì sera, per l’Europa League. Come ricordato dal Corriere dello Sport, a sostituire eventualmente l’albanese non ci sarebbe neppure Proto: il secondo portiere, infatti, è alle prese con un problema al polso. Se i medici non si opporranno, sarà ancora Thomas a difendere i pali della Lazio.