Celtic-Lazio, esodo biancoceleste: attenta la UEFA

Un vero esodo quello atteso a Glasgow. Saranno circa 1500 i tifosi della Lazio che sosterrannno la squadra in terra scozzese

1500 tifosi della Lazio in terra scozzese. Questo è il numero stimato sulle colonne del Corriere dello Sport: 1500 sostenitori biancocelesti pronti ad invadere Glasgow. Una trasferta attesa e desiderata da tempo che si è trasformata in un vero e proprio esodo.

I laziali, dopo gli eventi della gara contro il Rennes, saranno osservati speciali: un’altra infrazione e la squalifica dell’intero Stadio Olimpico sarà automatica. La Digos terrà sott’occhio circa 200-300 ultras, nonostante gli appelli della società a mantenere un comportamento esemplare.

Le squadre si preparano, così come la UEFA pronta a non perdonare alcun errore.