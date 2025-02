Lazio, senti Stendardo: «A Venezia mi aspettavo qualcosa in più...»

L’ex giocatore della Lazio, Guglielmo Stendardo, ha analizzato il pareggio maturato contro il Venezia nel turno precedente

L’ex difensore della Lazio, Guglielmo Stendardo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha commentato quello che è stato il pareggio della squadra di Baroni contro il Venezia.

SUL PAREGGIO A VENEZIA – «A Venezia non è stata una bella partita. Non è facile giocare con squadre che si devono salvare ma dalla Lazio mi aspettavo qualcosa in più. Se vuoi centrare l’obiettivo Champions non devi fallire queste occasioni. C’è da dire che non era facile, l’avversario era in palla. Il pari ci può stare ma è un’occasione buttata via. Una squadra come la Lazio, che gioca per obiettivi così importanti, deve portare via punti dal Penzo. La Juve continua a correre, ora più che guardare avanti bisogna vedere dietro».