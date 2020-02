Lazio, Stam: la sua avventura da allenatore potrebbe ripartire dagli Stati Uniti

Lazio, l’ex biancoceleste Jaap Stam avrebbe l’opportunità di allenare nella MLS americana secondo Tuttomercatoweb.com

Nuova opportunità in vista per Jaap Stam: l’ex biancoceleste ed ex mister del Feyenord potrebbe ricominciare dagli Stati Uniti per continuare ad allenare. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com ci sarebbe l’idea del Cincinnati di trovare un sostituto a Ron Jans. Dopo la Championship e l’Eredivisie ci sarebbe questa grande possibilità: sono iniziati i primi contatti tra l’olandese e il club statunitensi, nelle prossime giornate si saprà sicuramente di più.