Il Sodalizio Biancoceleste a difesa del club: «La Lazio non si tocca!»

Lo storico gruppo di tifosi che risiede in Tribuna Tevere ha esposto uno striscione ieri sera per difendere il club dagli attacchi mediatici

«La Lazio non si tocca!». Questo recita lo striscione esposto nella serata di ieri sotto la Tribuna Tevere dall’Associazione Sodalizio Biancoceleste. Lo storico gruppo di tifosi è intento a difendere a spada tratta il club dagli attacchi mediatici subiti recentemente, sottolineando come solo chi ha realmente a cuore i colori biancocelesti si può permettere di muovere critiche verso la dirigenza. La scritta è poi apparsa in diverse parti della città e pubblicata sui social per rafforzare il concetto.

Seguentemente ci è stato spiegato in esclusiva: «I giudizi, le contestazioni verso la SS Lazio, verso la sua dirigenza partono solo dai tifosi. Non c’è spazio per i giornalisti, editori, televisioni…in cerca o al servizio delle solite persone, falsi come sempre e mai stati d’aiuto! La Lazio è dei laziali e non si tocca! Ciò è dedicato a chi cerca di farci spaccare un’altra volta come tifoseria in un momento in cui la nostra squadra stava facendo un campionato meraviglioso! C’è da respingere questi attacchi con lo slogan: «LA LAZIO NON SI TOCCA!». Solo i laziali possono farlo! Spontaneismo da parte di tutti i tifosi e scriviamolo sui sociale e sui muri della nostra città!».