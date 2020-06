Tramite la pagina Instagram, la Lazio ha voluto festeggiare la vittoria in rimonta di questa sera contro il Torino

La Lazio vince ancora, rimontando il Torino ed imponendosi per 2-1, come nella gara contro la Fiorentina. La società ha prontamente festeggiato con un post su Instagram la vittoria: «Cuore. Fame. Quelli come noi non mollano MAI».