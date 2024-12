Lazio, il club presenta sui social la sfida con l’Ajax con un promo spettacolare – VIDEO

Lazio, il club biancoceleste alla vigilia della delicata trasferta di Amsterdam pubblica un bel video di presentazione del match sui social

Finalmente ci siamo ancora pochi giorni e torna in campo la Lazio, e lo farà giovedì sera ad Amsterdam nella difficile e delicata trasferta contro l’Ajax di Farioli. L’obiettivo dei biancocelesti è quello di vincere contro gli olandesi, in modo da poter chiudere già contro di loro la corsa per la qualificazione e anche per il pass diretto agli ottavi. In occasione della partita, il club biancoceleste presenta il match con un bel video promo sui social