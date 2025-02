Lazio, simpatico siparietto social tra Rovella e Gila a fine partita contro il Monza – FOTO

Lazio, al termine della roboante e meritata vittoria con il Monza i due calciatori esultano sotto il post social di Rovella

La vittoria della Lazio rilancia la formazione di Baroni in ottica Champions, e fa da bis alla precedente ottenuta lunedì scorso contro il Cagliari. Due dei protagonisti del magico pomeriggio dell’Olimpico sono stati Rovella e Gila, con il primo che nonostante sia un ex ci teneva a realizzare anche lui un gol. A fine partita i due calciatori si sono scatenati sui social sotto il post dell’ex Monza. Ecco il post in questione