Lazio, si urla allo scandalo per la partita contro l'Udinese! Ecco l'analisi sugli episodi - Lazio News 24

Lazio, l’ennesimo pari amaro: il club protesta per il gol convalidato dell’Udinese

Un nuovo episodio controverso scuote la Lazio e alimenta le polemiche sul tema arbitrale. Nel match contro l’Udinese, i biancocelesti erano passati in vantaggio grazie a un’autorete di Solet propiziata da Vecino, iniziando a credere nella conquista dei tre punti. Tuttavia, in pieno recupero, Davis ha trovato il gol del pareggio, firmando l’1-1 che ha lasciato la squadra di Sarri amareggiata e i tifosi delusi.

Il motivo del malcontento è chiaro: pochi secondi prima della conclusione a rete, l’attaccante dell’Udinese ha toccato il pallone con il braccio. Nonostante l’episodio fosse visibile, il VAR, dopo un silent check, ha deciso di convalidare la rete, scatenando la rabbia della società biancoceleste.

La Lazio non ha tardato a far sentire la propria voce. Dopo il match, il club ha diffuso un comunicato molto deciso, denunciando quello che viene percepito come un ennesimo torto arbitrale subito nelle ultime settimane. Contestualmente, la società ha deciso di proclamare il silenzio stampa, una scelta che evidenzia la frustrazione per la ripetizione di episodi simili.

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha titolato “Un’altra ingiustizia”, sottolineando come il gol di Davis rappresenti un episodio controverso che ha penalizzato la Lazio. La pubblicazione evidenzia anche che questa situazione non è isolata: il club aveva già subito decisioni discutibili in precedenza, come nella partita di San Siro contro il Milan, e ora la tensione all’interno della squadra e tra la dirigenza appare ai massimi livelli.

Questo pareggio lascia la Lazio con un amaro in bocca e riapre il dibattito sul ruolo del VAR e della gestione arbitrale in Serie A. Per il club biancoceleste, la speranza è che episodi simili non influenzino ulteriormente il percorso della squadra, in una stagione dove ogni punto è fondamentale per consolidare la posizione in classifica e lottare per i traguardi prefissati.

