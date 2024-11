Lazio, settebello cercasi: Baroni vuole la settima vittoria di fila. Da quanto non succede ai biancocelesti: il dato

Lazio, Baroni con il Bologna cerca il settimo successo tra tutte le competizioni. Ecco da quanto non si verifica questo dato

Questa sera all’Olimpico, la Lazio ospiterà il Bologna nella tredicesima gara di questo campionato, la prima per i biancocelesti dopo la sosta per le Nazionali che aveva fermato la Serie A.

Baroni in cerca della settima vittoria di fila tra tutte le competizioni. Un dato che non si verifica in casa biancoceleste dall’ormai lontano 2017, quando a sedere sulla panchina della formazione capitolina c’era ancora Inzaghi.