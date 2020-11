Lazio, serie positiva in Champions: non era mai accaduto prima

Un primato nella storia della Lazio in Champions League.

La Lazio esce indenne dalla partita con lo Zenit San Pietroburgo, pareggiando 1-1 contro i russi come era già accaduto a Bruges contro il Club Brugge. La Lazio non aveva mai fatto registrare un simile filotto a livello di risultati: solo nel marzo 2011 la Lazio completava tre risultati positivi consecutivi nella massima competizione continentale. Mai nella fase a gruppi della Champions League la Lazio era riuscita a non perdere le prime tre gare della manifestazione. La speranza di Simone Inzaghi è che la serie possa allungarsi: diventa decisiva la sfida con lo Zenit San Pietroburgo in programma all’Olimpico dopo la sosta.