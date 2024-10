Lazio, in Serie A vince e convince: ma in un aspetto è tra le peggiori

Lazio vince e convince, tre successi nelle ultime quattro gare di Serie A, in un aspetto però è tra le peggiori del campionato

La Lazio in nove giornate di campionato ha ottenuto 16 punti in 9 partite, 12 nelle ultime 6, con una media di 2 punti a gara in Serie A. 17 gol fatti e 12 subiti, un gioco piuttosto coinvolgente.

C’è solo un dato che stona e che può preoccupare verso la gara di Como: quello relativo ai punti fatti in trasferta. La squadra di mister Baroni infatti, lontano dall’Olimpico ha ottenuto appena una vittoria e tre sconfitte. 3 punti fuori casa, solo Venezia e Lecce hanno fatto peggio in questo campionato.