Lazio, se passi il turno occhio al sorteggio

Ci avviciniamo all’ultima partita dei gironi di Europa League. Aspettando la Lazio, vediamo chi è già qualificato ai sedicesimi

Ieri sono arrivati i primi verdetti della Champions. Molte le sorprese tra le terze classificate che scenderanno in Europa League.

La Lazio, qualora si qualificasse, passerebbe in ogni caso come seconda e potrebbe sorteggiare le squadre retrocesse nel torneo minore d’Europa e le squadre già passate come prime. Tra le grandi compagini, si possono annoverare il Salisburgo, l’Inter (essendo italiana potrà essere affrontata solo dagli ottavi in poi), Benfica, Ajax, il temibile Siviglia e l’Espanyol. Il Celtic farà parte delle teste di serie ma, in caso di qualificazione, la Lazio non potrà affrontarla provenendo dallo stesso girone. Sfide con squadre di questo calibro sono sicuramente affascinanti, ma hanno anche un grado elevato di difficoltà: affrontarle significherebbe spendere molte energie e, per il percorso dei biancocelesti in campionato, questo potrebbe essere letale.

