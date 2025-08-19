Lazio, la scelta definitiva di Sarri e dello spogliatoio sul capitano. Ecco chi porterà la fascia nella squadra biancoceleste

Niente più dubbi, niente più incertezze. In casa Lazio, la questione della fascia di capitano è stata definitivamente risolta, con Maurizio Sarri che ha delineato una gerarchia chiara per la stagione alle porte: sarà Mattia Zaccagni il leader in campo, seguito da Danilo Cataldi come vice e da Adam Marusic come terza scelta.

Una decisione maturata attraverso un percorso ben preciso voluto dal tecnico. Al suo ritorno a Formello, Sarri era stato chiaro: «Io, a differenza di altri allenatori, non do troppa importanza a quella fascia. Mattia può tenerla se lo vuole il gruppo». Dietro questa filosofia si celava la precisa volontà di disinnescare sul nascere qualsiasi potenziale frizione, memore delle tensioni createsi nell’estate precedente. Come riportato da Il Messaggero, un anno fa, senatori come Provedel e Romagnoli avevano espresso il loro sostegno a Cataldi, ignari della volontà della società di cedere il regista. L’allora tecnico Baroni, per premiare il rinnovo del numero 20, scelse Zaccagni, creando qualche malumore. Sarri, invece, ha rimesso la scelta nelle mani dello spogliatoio, che ha confermato la sua fiducia nell’esterno.

Ora il Comandante sa di poter contare su uno Zaccagni carico e in cerca di riscatto. La scorsa stagione è stata complicata per lui, con diversi problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi per oltre tre mesi. Nonostante le difficoltà, è riuscito comunque a dimostrarsi imprescindibile, contribuendo con circa 10 gol e numerosi assist. Un segnale della sua ritrovata brillantezza è arrivato nell’amichevole contro il Galatasaray, quando ha ritrovato un gol che gli mancava addirittura dal 2 marzo. Con la fascia di capitano saldamente al braccio e le incertezze spazzate via, Mattia è pronto a guidare la Lazio fin dalla prima, imminente sfida di Como.