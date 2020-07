Lazio-Sassuolo, probabili formazioni: Lukaku a sinistra, Bastos in difesa, Parolo in regia

Le probabili formazioni di Lazio e Sassuolo a poche ore dalla sfida di questa sera. Simone Inzaghi potrebbe affidarsi a Bastos e Lukaku dall’inizio. Ballottaggio Locatelli-Bourabia per i neroverdi.

Gli ultimi dubbi di formazione verranno sciolti in mattinata. Per la sfida di questo pomeriggio contro il Sassuolo (fischio di inizio alle 17:30), Simone Inzaghi dovrà fare a meno degli infortunati Correa, Lulic, Marusic e Moro. Nella probabile formazione i ballottaggi sono tre: uno in difesa e due a centrocampo. Bastos si contende una maglia da titolare con Luiz Felipe, che non è al top della condizione. In regia Parolo; Milinkovic, alle prese con un fastidio al polpaccio, stringerà i denti. In rampa di lancio anche Lukaku che potrebbe aver sorpassato Jony per partire dall’inizio contro i neroverdi. De Zerbi, invece, dovrà fare a meno degli indisponibili Romagna, Defrel e Obiang. Dubbio a centrocampo: Locatelli insidia Bourabia, che al momento resta in pole position. In avanti ballottaggio Berardi-Traore.

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Immobile, Caicedo. A disposizione: Proto, Guerrieri, Armini, Luiz Felipe, Vavro, Falbo, Leiva, Cataldi, Jony, D. Anderson, A. Anderson, Adekanye. All. Simone Inzaghi

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Magnani, Kyriakopulos; Magnanelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Chiriches, Rogerio, Peluso, Muldur, Ghion, Marlon, Traore, Haraslin, Locatelli, Rasparori, Manzari. All. De Zerbi

Arbitro: Di Bello (Brindisi)