Lazio Sassuolo, la curva Maestrelli dedica uno striscione ad Eriksson presente allo stadio

Lazio Sassuolo, la curva maestrelli dedica uno striscione toccante e commovente per l’ex tecnico biancoceleste

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, tra poco la Lazio torna in campo per l’ultima volta di questa stagione per salutare al meglio i suoi tifosi, ma anche un grande ex. Allo stadio infatti è presente Eriksson, e la Curva Maestrelli che non ha dimenticato quanto di buono ha lasciato nella capitale l’allenatore svedese gli dedica uno striscione molto toccante

STRISCIONE – Il popolo laziale ti ama e lotta al tuo fianco