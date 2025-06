Lazio, Sarri rivaluta la difesa biancoceleste: le ultime sui rinnovi di Romagnoli e di Gila nella capitale

Lazio, Sarri ripensa all’assetto difensivo dei biancocelesti nella prossima stagione di Serie A: le ultime sul tecnico

Con il ritorno di Sarri, la fase difensiva della Lazio tornerà ad essere una priorità, e il tecnico non intende rinunciare all’ex Milan e Sampdoria Alessio Romagnoli. Il difensore, che aveva accettato un ingaggio ridotto nel 2021 con la promessa di un adeguamento in caso di qualificazione in Champions, non ha visto realizzate le sue aspettative.

Il direttore sportivo Fabiani, stando a quanto scritto da il Corriere dello Sport, ha avviato contatti con i suoi agenti con l’obiettivo del club è prolungare il contratto fino al 2029. Oltre a lui un’atra questione delicata è quella legata a Gila che ha conquistato la fiducia di Sarri, che potrebbe valutare di trattenerlo nonostante le voci che lo accostano a squadre dall’estero.