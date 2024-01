Lazio, Maurizio Sarri fissa i programmi settimanali della sua squadra: così si arriva pronti alla prossima sfida con l’Udinese

Il Corriere dello Sport spiega quelli che sono i programmi settimanali della Lazio targata 2024, che come primo impegno del nuovo anno avrà in calendario la trasferta di Udine di domenica pomeriggio.

Oggi in campo alle 15 a Formello dopo il pranzo insieme, mentre domani doppia seduta. Da dopodomani in poi una seduta al giorno per ritrovare i ritmi e prepararsi al meglio al match contro i friulani.