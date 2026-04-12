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Lazio, la media punti stagionale non sorride a Sarri! Ecco il precedente
Lazio, la media punti stagionale non sorridere al tecnico biancoceleste in un campionato ancora da riscrivere. I numeri
Il posticipo della 32ª giornata di Serie A mette di fronte Fiorentina e Lazio in un match importantissimo per la classifica. Tuttavia, oltre alla tensione per la sfida del Franchi, a scuotere l’ambiente biancoceleste sono le statistiche impietose che fotografano l’attuale gestione tecnica. Secondo le analisi fornite da Opta, il rendimento della squadra capitolina ha toccato minimi storici che non si vedevano da tempo nella carriera del suo allenatore.
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Lazio, la media punti di Sarri è un allarme
Il dato statistico è inequivocabile: la formazione biancoceleste sta viaggiando a una velocità ridottissima, con una media di appena 1.42 punti a partita. Questo punteggio rappresenta un netto passo indietro rispetto agli standard a cui Maurizio Sarri aveva abituato le sue squadre negli ultimi anni, evidenziando una difficoltà strutturale nel raccogliere risultati positivi con continuità in questo torneo.
Il confronto storico per la Lazio di Sarri
Per trovare un precedente peggiore nella carriera del tecnico toscano bisogna tornare indietro di oltre dieci anni. La media attuale della Lazio è infatti la seconda più bassa di sempre per Sarri in Serie A, superata in negativo solo dal debutto assoluto nella massima serie nel 2014/15. In quell’occasione, alla guida dell’Empoli, chiuse con 1.11 punti a match, ma si trattava di una realtà con obiettivi e risorse nettamente differenti.
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