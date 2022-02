Lazio, Sarri fa quadrato: doppio ritiro pre Bologna e Udinese. I dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Sarri ha imposto l’obbligo di ritiro prima del match contro il Bologna: la squadra è rimasta a Formello

Dopo la sconfitta tremenda contro il Milan a San Siro, Maurizio Sarri ha deciso di portare tutta la squadra in ritiro in vista del match odierno contro il Bologna. La squadra, riporta Il Corriere dello Sport, ha pernottato a Formello. È capitato rarissime volte quest’anno, di solito i ritiri casalinghi sono stati facoltativi. Stavolta si è reso necessario l’obbligo, per riposare e mangiare bene ma anche per riflettere un po’ di più.

Sarà una settimana molto lunga per la Lazio: inizierà oggi e terminerà domenica 20 a Udine, con in mezzo la sfida di Europa League ad Oporto. La squadra partirà mercoledì per il Portogallo e da lì non rientrerà a Roma ma si recherà direttamente ad Udine dove vivrà nuovamente in ritiro le giornate di venerdì e sabato.