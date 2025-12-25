Lazio, Sarri deve vincere contro l'Udinese. Nel mezzo un dato importante per Sarri - Lazio News 24

Lazio, contro l’Udinese bisogna vincere. Nel mezzo anche un dato da non sottovalutare

La sfida tra Udinese e Lazio riporta inevitabilmente alla memoria uno dei momenti più delicati della recente storia biancoceleste. Per Maurizio Sarri, oggi nuovamente protagonista delle cronache legate al Calciomercato Lazio, affrontare i friulani rappresenta un ritorno a sensazioni difficili da dimenticare. Proprio contro l’Udinese, infatti, arrivò l’ultima panchina del tecnico toscano prima delle dimissioni rassegnate nel marzo 2024.

L’11 marzo di un anno fa, dopo la sconfitta interna per 2-1 contro i bianconeri, Sarri decise di fare un passo indietro. Una scelta maturata al termine di mesi complessi, segnati da tensioni interne e da una squadra che, secondo l’allenatore, non rispondeva più agli stimoli quotidiani. Nonostante un cammino europeo concluso agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco e una semifinale di Coppa Italia conquistata eliminando la Roma, il rendimento in Serie A risultava troppo altalenante.

La Lazio di allora occupava il nono posto in classifica, con 40 punti raccolti in 28 giornate e ben 12 sconfitte. Numeri che raccontavano una squadra incapace di trovare continuità, portando Sarri alla sofferta decisione delle dimissioni.

Oggi lo scenario è profondamente cambiato. La Lazio guidata da Marco Baroni ha dieci punti in più rispetto alla passata stagione, è stabilmente nelle zone alte della classifica e sorprende per un progetto tecnico basato su un gruppo ringiovanito. L’addio a leader storici come Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson sembrava poter indebolire la rosa, ma i risultati stanno dando ragione alle scelte societarie.

In questo contesto, il Calciomercato Lazio assume un ruolo centrale: la dirigenza lavora per rinforzare ulteriormente la squadra e consolidare i progressi visti in campo. Tra ricordi del passato e prospettive future, la sfida con l'Udinese diventa così un crocevia simbolico per misurare quanto la Lazio sia cresciuta, dentro e fuori dal campo.