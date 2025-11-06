Lazio, Sarri deve trovare la formula giusta a centrocampo. Ecco la situazione attuale dei biancocelesti - Lazio News 24

Lazio, Sarri ha trovato la formula giusta a centrocampo: equilibrio e continuità

In casa Lazio si respira una nuova stabilità tattica, frutto delle scelte di Maurizio Sarri, che nelle ultime settimane sembra aver trovato finalmente la formula ideale per il centrocampo. Dopo mesi di esperimenti e difficoltà legate a infortuni e squalifiche, l’allenatore biancoceleste ha individuato un equilibrio che sta dando risultati concreti. Da sei partite consecutive, il tecnico non tocca più il suo terzetto di riferimento: Cataldi, Guendouzi e Basic.

Lazio, il centrocampo ritrovato dopo la crisi di settembre

Dalla sconfitta nel derby del 21 settembre, coincisa con lo switch tattico legato all’inserimento di Dele-Bashiru, la Lazio ha cambiato marcia. Da quel momento, la squadra non ha più perso, mostrando una crescita costante nel gioco e nei risultati. Il rientro di Guendouzi dopo la squalifica e il reinserimento di Basic prima della trasferta di Genova hanno permesso a Sarri di costruire un reparto solido e dinamico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le emergenze a centrocampo — con Rovella e Dele-Bashiru ancora ai box — hanno costretto l’allenatore a puntare su una mediana che a inizio stagione sembrava improbabile: Cataldi-Guendouzi-Basic. Ma proprio da questa necessità è nata una delle certezze più preziose della Lazio attuale.

Lazio, la solidità del nuovo terzetto convince Sarri

Sarri ha deciso di confermare il suo centrocampo anche per la delicata sfida di San Siro contro l’Inter. La chimica tra i tre cresce di partita in partita, trasformando quella che era una soluzione d’emergenza in un punto di forza strutturale. Cambiare ora, per l’allenatore, non avrebbe senso: la Lazio ha trovato equilibrio, intensità e una buona gestione del possesso palla, elementi che nelle prime giornate erano mancati.

I numeri confermano l’importanza del nuovo assetto: Cataldi e Guendouzi hanno quasi lo stesso minutaggio complessivo — rispettivamente 700 e 710 minuti — piazzandosi tra i giocatori più impiegati della rosa, subito dietro a Provedel, Gila e Marusic. Anche Basic, con 413 minuti giocati, è risalito rapidamente nelle gerarchie, diventando un titolare a tutti gli effetti.

Domenica contro l’Inter la Lazio affronterà un test di altissimo livello, ma Sarri sa di poter contare su un centrocampo compatto, organizzato e finalmente in grado di garantire continuità. È questo, oggi, il vero cuore pulsante della Lazio.

