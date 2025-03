Lazio, le prossime sfide dei biancocelesti in Serie A: le avversarie sul percorso di Baroni in questo campionato

La Lazio deve affrontare un periodo molto complicato in questa Serie A, sia per la difficoltà stessa delle partite, che per gli incontri ravvicinati che la squadra di Baroni dovrà affrontare. Sul cammino dei biancocelesti nel prossimo turno di campionato, previsto per il 31 marzo, ci sarà dapprima il Torino, attualmente undicesimo in classifica.

A seguire due sfide delicatissime: quella contro l’Atalanta il 6 aprile e il derby con la Roma il 13. Due impegni che potrebbero indirizzare il campionato prima ancora della partita contro il Genoa fissata per il 21 e quella dopo contro il Parma il 27.