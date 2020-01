Lazio Sampdoria, Acerbi: «Questa squadra ha tanta caparbietà. Immobile fa la differenza»

La Lazio è inarrestabile: conquista l’ennesima vittoria in rilassatezza. Acerbi ha commentato la vittoria a Lazio Style Channel

La Lazio ne fa 5 alla Sampdoria di Claudio Ranieri e raggiunge quota undici vittorie consecutive in campionato. Una grande prestazione da parte di tutta la squadra: il solito Acerbi oggi ha dato il massimo e Inzaghi ha deciso di farlo riposare negli ultimi minuti. Ecco cos’ha detto il numero 33 ai microfoni di Lazio Style Channel:

« Abbiamo preparato la partita veramente bene, con degli avversari in salute ma non c’è stata partita. Ciro è il mio amore ( si salutano e ridono ndr). Complimenti a tutti. Ciro ha la cattiveria che fa la differenza. Sapendo che il campionato è lungo, noi ci siamo sempre con la concentrazione e tanto equilibrio: questa squadra mi stupisce sempre per la caparbietà. Sul 5-0 ci sta uscire perché la partita è chiusa, nel calcio non si sa mai quindi meglio non rischiare. Il derby è il derby, c’è poco da fare: la partita dell’anno. Il Napoli è forte e gioca bene. Ci vuole attenzione ed applicazione doppia. I partenopei si stanno rialzando quindi dovremo essere più bravi della settimana scorsa. Anche gli altri in difesa fanno bene perché siamo ben amalgamati, no è il singolo a fare la differenza. La nostra forza è questa.»