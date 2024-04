Lazio Salernitana, nessuna sanzione per i biancocelesti: la decisione del Giudice Sportivo. Una giornata di campionato perfetta

La Lazio venerdì sera ha vinto contro la Salernitana all’Olimpico, e nel comunicato diramato dalla Lega del Giudice sportivo il nome ‘Lazio’ appare solo per la conferma dell’omologazione del risultato, come da prassi.

Nessun ammonito, nessuno squalificato, con il solo Pedro che resta in diffida in vista del Genoa che, invece, dovrà prestare attenzione a Bani che, dopo la nona ammonizione di questo weekend, è entrato in diffida.